إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ملاكي وميكروباص بمركز وادى النطرون البحيرة، وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين إصابة 8 شخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى ملاكى وملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



يذكر أن محافظة البحيرة شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية، منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.



ونقل المصابون إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقلك اصيب 18شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.