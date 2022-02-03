إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى "أسوان - القاهرة"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "جامبو" على الزراعى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية الحمام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من بينهم 4 سودانيين الجنسية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغ أمس الأربعاء، يفيد بوقوع حادثى سيارتين أحدهما على طريق "إدفو - مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، بعد انقلاب سيارة ربع نقل على متنها 9 أشخاص بينهم 7 جنسيات سودانية.

ووقع الحادث الثانى، على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قرية فارس شمال مدينة أسوان، مما أسفر عن إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، وتم نقل المصابين للمستشفى عبر سيارات الإسعاف لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.