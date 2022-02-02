إصابة 10 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارتين بأسوان

أسوان عبد الله صلاح

أصيب 10 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارتين شمال محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادثى سيارتين أحدهما على طريق "إدفو - مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، بعد انقلاب سيارة ربع نقل على متنها 9 أشخاص.

ووقع الحادث الثانى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قرية فارس شمال مدينة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، وتم نقل المصابين للمستشفى عبر سيارات الإسعاف لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.