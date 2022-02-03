أهلا بالإجازة.. قراء يشاركون صورهم آخر يوم امتحانات

كتبت: شيماء حمدى

شارك القارئ ماجد عبد الباسط عبر خدمة "صحافة المواطن" في "اليوم السابع" بصورته واصدقاؤه في اخر يوم امتحانات بمدرسة الشهيد محمود رأفت الثانوية الصناعية.



الطلاب

كما شارك محمد اشرف سلامة ومحمد انور ومحمد فوزي بكلية التربية في الفرقة الرابعة صورتهم ، وتمنوا النجاج لجميع الطلاب .



محمد واصحابه

أما كمال جمال كمال ومصطفي حمدي رمضان وعبد الرحمن جمال فحرصوا على مشاركة صورتهم وهم في الفرقة الرابعة جامعة بنى سويف .



الطلاب



كما شارك القارئ احمد عويس عبر خدمة "صحافة المواطن" في "اليوم السابع" بصورته واصدقاؤه وهم نبيل بلبل ويوسف ابراهيم ومحمد رجب ومحمد رجب وصديقهم الذى يقوم بالتصوير وأحمد مجدي ، بالفرقة الأولى كلية تربية بجامعة حلوان .



الطلاب

يبدأ الطلاب فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية فى الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2021-2022 لأخذ هدنه مؤقته قبل استئناف باقى العام الدراسى.

ومن المعتاد خروج الأصدقاء معا في آخر يوم للامتحان لالتقاط بعض الصور التذكارية لتكون ذكرى في ألبومات الذكريات فيما بعد، ولأننا نحب نشاركك لحظاتك المختلفة في الحياة، يمكنك أن ترسل لنا مجموعة من الصور ليك ولأصحابك مع اسمك واسم اصحابك وفى أي فصل دراسى تدرسوا للنشر عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع على أن يتم ارسال الصور والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 أو من خلال رسائل الصفحة على فيس بوك.