أمن القاهرة يكشف ملابسات وقوع مشاجرة في السلام

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بمدينة السلام، وتم ضبط طرفى المشاجرة وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين (طرف أول "شخصين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة - طرف ثان "شخصين" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم حول الإرث على شقة سكنية كائنة بالعقار محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى مـن سلاح نارى كـان بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.