أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 ب 792 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر بعد عدة تغيرات شهدتها الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 792 جنيها للجرام الآن في ظل توقعات بحركة مستمرة في الذهب خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 904 جنيهات.

عيار 21 سجل 792 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

و تحرك سعر أونصة الذهب من 1803 دولار إلي 1807 دولار، في حين يتجه مؤشر الذهب في البورصات العالمية إلي الصعود فقد نشهد بعض التغيرات في الأسعار طوال فترة التداول

وبدأ الذهب تعويض الخسائر التي تعرض لها الأسبوع الماضي والتي بلغت قرابة 17 جنيهات في جميع الأعيرة المتداولة في الأسواق خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما صرح به هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال في بيان له الأسبوع الماضي، إنه سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الفدرالية و أنه سينهي برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس، فيما قال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم.