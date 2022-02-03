أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد إجازة منتصف العام الدراسى أسبوعا بسبب كورونا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع، نتيجة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف، وشددتا على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً.

وأوضحت الوزارتان أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يتوجه إلى الصين اليوم لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية



يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الجاري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

انتهاء امتحان الترم الأول لجميع طلاب المدارس.. والسبت بداية إجازة نصف العام



انتهت منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع طلاب المدارس حيث أدى طلاب الصف الثانى الثانوى آخر امتحانات الترم الأول فى مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، فيما أدى أيضا طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية آخر اختبار فى الفصل الدراسى الأول.



ونجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

الأرصاد تحذر: اضطراب بالملاحة على البحر المتوسط والأمواج ترتفع لـ 3.5 متر



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، و شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

القوى العاملة: انخفاض البطالة من 13.2% لـ7.5% بسبب استراتيجيات الدولة



يجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان علي الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، بفنادق شرم الشيخ، من حيث ارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وشهد الوزير ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، بمشاركة 80 فندق بجنوب سيناء، فضلا عن عدد كبير من مسؤولي السلامه بالمحافظة، بحضور سهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأشرف علم الدين مدير المديرية.

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ214 ألف مواطن فى يناير



أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ214 ألفا و346 مواطنًا من خلال 160 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألفا و344 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 43 ألفا و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2476 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس أعلى كوبرى الهاويس بالشرقية



أصيب 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس 26 راكبا بطريق مشتول المنير على كوبري الهاويس التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الزوامل ومشتول السوق المركزى وبلبيس المركزى.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لـ شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب اتوبيس محمل بعدد من العمال طريق مشتول - المنير التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

على الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب اتوبيس مُحمل بعدد من العمال طريق مشتول - المنير التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، نتيجة اختلال عجلة القيادة ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.