أبو الغيط: نأسف لاعتزال الحريرى الحياة السياسية.. ولبنان ليس منسيا عربيا

بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اسفه الشديد إثر قرار رئيس الوزراء اللبناني اعتزال الحياة السياسية، إلا أنه أكد أن المكون السني لديه قوة وتاثير.

وأكد أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية، أن لبنان ليس منسيا، ولكنه أعرب عن تحفظه على ما يثار حول تدخلات عربية جماعية، لأن مثل هذه التدخلات قد تلحق أذى بأطراف أخرى لبنانية، إلا انه شدد على الحاجة إلى التحدث مع قيادات لبنان، موضحا ان الحاجة لترك اللبنانيين لإصلاح اوضاعهم الداخلية بأنفسهم.

وعن دور الجامعة العربية، قال الأمين العام إن دورها يقوم على تحقيق التوافق مع ما تطلبه لبنان بما يحقق لها الاستقرار، سواء فيما يتعلق بتقديم الدعم الاقتصادي او غيره.

وعن الأوضاع في اليمن، أكد أبو الغيط أن التصرفات الأخيرة التي ارتكبتها جماعة الحوثي مرفوضة، خاصة وأنها جاءت بحق دولة عربية كالإمارات، مشيرا إلى اجتماع المندوبين الدائمين الاسبوع الماضي والذى أدان تلك التصرفات.

واشار أبو الغيط إلى غياب المبادرة العربية في اليمن بقوله إن القضية عند بدايتها كانت هناك خلافات عربية بشأنها وبالتالي أحيل الملف برمته إلى مجلس الأمن مباشرة.