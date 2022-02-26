لماذا يجب تجنب الأجسام المعدنية أثناء التصوير بالرنين المغناطيسى؟

كتبت إيناس البنا

يتطلب تشخيص المرض معدات وبروتوكولات الاختبارات الطبية التي تجعل العملية أكثر دقة، والأهم من ذلك أنها أكثر أمانًا، فعندما يتعلق الأمر بالاختبارات الطبية، هناك بعض الإجراءات الشائعة مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، والتي لها بعض القواعد التي غالبًا ما تكون تحت رادار المرضى بالنسبة لبروتوكولاتهم الخاصة.

كيف يؤثر الإشعاع على الصحة؟



وفقا لتقرير موقع "Times Now Digital "، يستخدم الإشعاع بأشكال متعددة في الطب للعلاج والتشخيص، وعندما يتعلق الأمر بالتشخيص التصويري، يكون الإشعاع بجرعات أقل، بينما يكون للعلاج بجرعات أعلى.

الإشعاع البالغ 0.1 ملي هو كمية الإشعاع التي تسببها أشعة سينية واحدة على الصدر، وهي تختلف باختلاف أشكال التصوير فهي تختلف عن التصوير الشعاعي للثدي على سبيل المثال، ولكن مع التعرض المتعدد، تتراكم التأثيرات ويمكن أن تسبب تلف الأنسجة وتؤدي في النهاية إلى مشاكل مثل السرطان، ومن ثم يوصى بعدم وجود سوى شخص واحد في الغرفة للحد من التعرض للأشعة السينية .

لماذا يجب تجنب الأجسام المعدنية أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي؟



الأشعة المقطعية، والمعروفة باسم التصوير بالرنين المغناطيسي، لها جرعة عالية جدًا من الإشعاع، حيث يحذر الأطباء من استخدام الأجسام المعدنية أثناء إجراء العملية.

"الجزء الأكثر أهمية في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بالكامل هو المغناطيس عالي الطاقة، والذي يقوم بمعظم العمل، ونظرًا للقوة الهائلة التي يتمتع بها مغناطيس التصوير بالرنين المغناطيسي ، يصبح من الضروري للغاية توخي أقصى درجات الحذر في غرفة فحص التصوير بالرنين المغناطيسي.

وجود الأجسام المعدنية، في مجال مغناطيسي القوي، تصبح ممغنطة نفسها، وذلك لأن المواد المغناطيسية (المواد التي لديها قابلية عالية للمغنطة) تقبل بسهولة المجال المغناطيسي المستحث، وعندما تدخل غرفة المسح باستخدام آلة التصوير بالرنين المغناطيسي النشطة وأنت ترتدي دبوس شعر، أو مع وجود عملات معدنية في الجيب، أو أي أشياء معدنية أخرى، سوف تصبح ممغنطة على الفور وستحاول توجيه نفسها فيما يتعلق بمغناطيس التصوير بالرنين المغناطيسي القوي للغاية والذي قد يتسبب في إصابات جسدية ".

لماذا يوجد حد أقصى للأشعة السينية؟



أوضح الأطباء أن عمليات المسح مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية تنتج الإشعاع، والإشعاع الكهرومغناطيسي، تمامًا مثل الضوء المرئي الذي يرسل جزيئات الأشعة السينية الفردية عبر الجسم، فإنه يمر عبر العظام والأنسجة والأعضاء بشكل مختلف، وقد يكون للتعرض للإشعاع لفترة طويلة آثار تراكمية على الجسم.