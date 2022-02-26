كيف تؤذى زيادة الوزن والسمنة ركبتيك؟.. نصائح غذائية

كتبت إيناس البنا

تعرضك زيادة الوزن أو السمنة لخطر الإصابة بمشكلات صحية متعددة، من أمراض القلب إلى مرض السكري، يحدد وزنك إلى حد ما مدى تعرضك لحالات صحية خطيرة.

ولكن، وسط الكلى والقلب والرئتين ، قد تنسى جانبًا مهمًا من جسمك وهو ركبتيك، فعندما تقف أو تمشى أو تركض ، تتحمل ركبتيك الضغط، لذا يعرض موقع " Onlymyhealth " كيف تتأثر هذه الأشياء عندما يزيد وزنك عن المعدل الطبيعي.



كيف يؤثر الوزن على الركبتين زيادة الوزن والسمنة "ضاران بالركبة، مهما كان وزنك على الميزان، يجب أن تتحمل ركبتيك الوزن عند الوقوف أو المشى أو الجري، وهذا يعنى أن ثقلنا كله يكون على ساق وأحدة عندما نسير، والتى تتحرك بسرعة من جهة أخرى والعكس صحيح. وبالتالي، إذا كنت تعانى من زيادة الوزن، فستتحمل ركبتيك العبء الأكبر، وإذا كنت تعانى من تشوه أو وضع وزنك فى اتجاه غير طبيعي، فإن ركبتيك ستتأثران مما قد يؤدى إلى انحناء أو ارتطام الركبتين . الآثار الصحية المتعلقة بالركبة بسبب السمنة تؤثر زيادة الوزن على ركبتيك إذا كنت صغيراً وبدينًا، فقد يتسبب وزنك فى حدوث العديد من المشكلات لركبتيك، يمكن أن تعانى من إصابات الغضروف المفصلي، أيضًا، إذا سقطت، فقد تصيب رباطك.

فى سن متقدمة، يكون التهاب المفاصل أمرًا شائعًا، ويبدأ التهاب المفاصل مبكرًا فى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

تمارين لركب أفضل

تمرين ركبتيك أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحتهم، وهناك نوعان من العضلات الأساسية حول ركبتيك: عضلات ألفخذ (عضلات ألفخذ الأمامية) وأوتار الركبة (عضلات ألفخذ الخلفية). تحتاج إلى التركيز على هذه للحفاظ على صحة ركبتيك. بعض التمارين التى يمكنك القيام بها هي:

تدريب الوزن على الركبتين

القرفصاء

المشي

ركوب الدراجات

السباحة غذاء مثالى لصحة الركبة تمامًا مثل التمارين الرياضية، تعتبر التغذية المناسبة أمرًا ضروريًا لصحة الركبة.