"إزاى تتنازل عن خط الموبايل أو الإنترنت لمستخدم آخر".. اعرفها فى 7 خطوات

حدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمستخدمى خدمات الاتصالات 7 خطوات للتنازل عن الخدمة لمستخدم آخر فى حال استيفاء الاشتراطات التى يطلبها مقدم الخدمة من خلال ما يلي:

1- يتوجه كلًا من صاحب الخدمة الأصلى والمستخدم الذى يرغب فى التنازل له عن الخدمة لأحد أفرع الشركة مقدمة الخدمة.

2- تقديم بطاقة الرقم القومى لكلًا الطرفين (المتنازل والمتنازل له).

3- تقديم أصل التعاقد على الخدمة.

4- استيفاء أية مستحقات مالية على الخدمة محل التنازل من قبل المتنازل.

5- تلتزم الشركة بتسليم المستخدم المتنازل عن الخدمة ما يثبت هذا التنازل، ويشمل ذلك بيانات التنازل للطرفين وتاريخ تفعيل التنازل.

6- تلتزم الشركة بتحرير عقد جديد للمستخدم المنتقل إليه.

7- يحق للشركة مقدمة الخدمة رفض التنازل عن الخدمة إذا لم يتمكن المستخدم من استيفاء اشتراطات نقل الخدمة.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.