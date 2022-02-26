أسرة "من أجل مصر" تنظم حفل المواهب⁦⁩ بجامعة حلوان الثلاثاء المقبل

كتب محمد صبحى

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، حفل المواهب، وذلك لدعم الطلاب المواهب، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

ويتضمن الحفل الموهوبين فى الشعر والغناء والإنشاد الدينى، ويقوم الطلاب بعرض مواهبهم أمام الجمهور المشارك فى الحفل من طلبة الكليات المختلفة بحيث يكون هو الحكم، ويتم عمل تصويت لاختيار الفائزين من خلال الصفحة الرسمية للأسرة.

ومن المقرر أن تبدأ الحفل فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022 بساحة كلية الصيدلة.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على حرص الجامعة على بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، بحيث تسعى دائما لاكتشاف المواهب من الطلاب فى مجالات مختلفة، وتدعم تلك الكوادر الموهوبة وتعمل على تشجيع الطلاب على الإبداع في شتى المجالات.

ومن جانبه، قال الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، أن فكرة الحفل جاءت إيمانا من حرص واهتمام الأسرة بالمواهب الطلابية وتأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالموهوبين لذا سعت الأسرة إلى إقامة حفل المواهب لصقل وتنمية مهارات الطلاب.

تقوم أسرة من أجل مصر بإنتاج أغنية مجانا للطلاب الفائزين، وذلك دعما من الأسرة للأنشطة الطلابية، ويعتبر هذا أول حدث من نوعه على مستوى الجامعات المصرية .