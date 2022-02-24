اليوم السابع
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الخميس، 24 فبراير 2022 05:00 ص
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اليوم.. آخر موعد لتقديم التماسات نتائج امتحانات الترم الأول بآثار القاهرة

الخميس، 24 فبراير 2022 05:00 ص
اليوم.. آخر موعد لتقديم التماسات نتائج امتحانات الترم الأول بآثار القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تغلق كلية الآثار بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، باب التقدم بالالتماسات لطلاب البكالريوس على نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول دور يناير 2022، وذلك وفقا للجدول الزمنى إلى أعلنته الكلية.
 
وأكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه لن يلتفت لأى التماسات تقدم من طلاب البكالوريس بالكلية، بعد انتهاء الجدول الزمنى المحدد لتقديم الالتماسات.
 
وكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد أعلن أنه تم الانتهاء من إعلان جميع نتائج بكالوريوس الآثار بالكلية البرامج العامة والشعب الإنجليزية والبرامج الخاصة بعد مراجعتها واعتمادها من مجلس الكلية.
 
وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أنه يتم عرض النتيجة على الموقع الرسمى لكلية الآثار جامعة القاهرة منذ يوم 9 فبراير الجارى.
 
وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة قد أنهت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2022 يوم 31 يناير الماضى.

التعليم العالى

اخبار مصر

محمد الخشت

آثار القاهرة

نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول

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