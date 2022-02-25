اليوم السابع
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الجمعة، 25 فبراير 2022 04:06 ص
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وزارة البيئة تضع 11 خطوة لتحقيق الاستدامة الزراعية

الجمعة، 25 فبراير 2022 04:00 ص
وزارة البيئة تضع 11 خطوة لتحقيق الاستدامة الزراعية وزارة البيئة - صورة أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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تتبنى وزارة البيئة خطة لتحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية والزراعة المستدامة، وخلال هذا التقرير نرصد كيف ستصل مصر إلى الزراعة المستدامة.
 
1- التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
2- رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة.
3- تحسين نظم الرى والصرف.
4- تعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
5- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.
6- تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.
7- زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.
8- استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
9- إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.
10- تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة.
11- تغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

الزراعة المستدامة

وزارة البيئة

عقوبات الممارسات الخاطئة

الاقتصاد الاخضر

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