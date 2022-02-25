هانى ضاحى نقيب المهندسين: نتعاون مع الجميع فى تعديلات قانون النقابة

كتب ـ محمد الأحمدى

التقى المهندس هاني ضاحي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين بالمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، المرشح الذي تم استبعاده لمنصب النقيب بحكم قضائى، بمقر انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة بمدينة نصر.

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي، إن العلاقة بين أحمد عثمان وهاني ضاحي محترمة، وأكن له الاحترام والتقدير، وأضاف : "المهندس أحمد كان خير عون، وهو موجود معنا دائما، وهناك تعاون مستمر خاصة في ملف تعديلات قانون النقابة بمجلس النواب، الذي ينتظر جلسة عامة لإقرار".

وعقب أحمد عثمان أحمد عثمان: "قضيت 4 سنوات مع النقيب الحالي و4 قبله، ونحترم القضاء المصري، في حكمه ونوعد النقيب بالتعاون مع أي من يكسب، لإنهاء القانون"، "كلنا مهندسون واخوات، ونهدف لإنهاء القانون وخدمة النقابة".

وفى سياق متصل، أكد الدكتور مهندس "محسن شاهين" عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، لافتًا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدنى والإسعاف الطبى إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.