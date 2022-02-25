كيف تأكل أطعمة صحية.. نصائح هتخليك هيلثي

فاطمة ياسر

إذا كنت ترغب في التخلي عن الأطعمة غير الصحية والأطعمة السريعة عليك قراءة الأسطر القادمة التي تسهم بشكل كبير في تقديم أفضل النصائح للتعود على الأطعمة الصحية والتخلي عن الغير صحية، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

-عليك الاعتياد علي الاستمتاع بالأطعمة الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، وقليلة السعرات الحرارية.

-إقراء عن فوائد الخضروات والفوائد الغذائية، لأنها تساهم بشكل كبير في اقتناعك الداخلي في التخلي عن الأطعمة الغير صحية، وتناولك للأطعمة الصحية.

-يمكنك الدمج ما بين الأطعمة الصحية وبعضها، أي يمكنك وضع المكسرات علي طبق السلطة الخضراء، وبهذه الحيلة أنت تستفيد بتناول أطعمة صحية، وذات مذاق مميز.

-عليك التقليل من تناول الأرز الأبيض، واستبداله بالبني، عن طريق طهي النوعين معا والتقليل بشكل تدريجي عن تناول هذه الأطعمة.

-ابتعد عن الإفراط في تناول الأطعمة، وتحديد نوعية الطعام المتناول مع ضرورة كتابه نوعيته والتعرف علي فوائده لتناوله وأنت راضي، ولذا تناول طبق رئيسي في وجبة الغداء يتكون من البروتين والسلطة الخضراء.

-في حالة زيادة الرغبة بتناول السكريات يمكنك تناول الفواكه فهي بديل طبيعي.

الجدير بالذكر، أن تناول الأطعمة الصحية والاعتياد عليها يتسبب في حدوث العديد من الفوائد علي الصحة العامة، كالوقاية من الإصابة بمشاكل في القلب، وارتفاع نسبة السكر، وضغط الدم، وأيضا الكولسترول الضار.