كل ما تريد معرفته عن زيارة 50 شركة مجرية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب: مدحت عادل

استضافت القاهرة جولة جديدة من لقاءات مجلس الأعمال المصرى المجرى، والذى يهدف إلى تعزيز التعاون المستمر مع دولة المجر، فما هو طبيعة هذه اللقاءات وأهدافها؟

س. ما هى أهمية لقاءات مجلس الأعمال المصرى المجرى المشترك؟

ج. بدأت العلاقات المصرية المجرية تشهد تطورا ملفتا فى الفترة الأخيرة، منذ الزيارة الأخيرة التى أجراها وفد مصرى بالعاصمة بودابست على هامش أعمال المنتدى المصرى المجرى فى دولة المجر ديسمبر الماضى، وشهدت الزيارة لقاءات مع المسؤولين والشركات المجرية لعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين.

س. كم عدد الشركات المشاركة فى اللقاءات بالقاهرة؟

ج. حضر اللقاءات ممثلى أكثر من 50 شركة مجرية مهتمة بالاستثمار فى مصر، برئاسة كريستوف زابو رئيس وكالة ترويج الصادرات المجرية، وجيرجيلى جاكلى رئيس بنك التصدير، ومن الجانب المصرى حضر فعاليات المنتدى المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

س. ما هى أهم النقاط التى تناولها المهندس يحيى زكى حول الاستثمار فى اقتصادية قناة السويس؟

ج. استعرض المهندس يحيى زكى إمكانات المنطقة الاقتصادية التى تتكون من 6 موانئ 3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر و4 مناطق صناعية منها منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التى تبلغ مساحتها 210 كيلو متر مربع، كما أشار إلى أعمال التطوير الجارية التى تشهدها ميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محورى يطل على البحر الأحمر، كما يجرى إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوى على محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض.

س. ما هى أهم الحوافز التى تم عرضها للاستثمار باقتصادية قناة السويس؟

ج. عرض المهندس يحيى زكى، أمام الشركات المجرية، أهمية الأنفاق وشبكة الطرق التى تم إنشاءها خلال الـ6 سنوات المنقضية والتى ربطت المنطقة الاقتصادية بالوادى والدلتا ويسرت الطريق لمستثمرى المنطقة الاقتصادية للدخول إلى السوق المصرية، واستعرض أيضًا حجم الحوافز الاستثمارية التى تمنحها المنطقة لمستثمريها ضمن إستراتيجية توفير الفرصة والتى تتضمن صفر% على السلع والبضائع والخدمات وعددًا من الحوافز الاستثمارية الأخرى، كما تطرق أيضًا فى حديثه إلى التعريف باستراتيجية الهيئة 2020-2025 التى تهدف إلى توطين عدد من القطاعات الصناعية.

س. هل تم الحديث عن أهداف المنطقة الاقتصادية لتوطين الهيدروجين الأخضر؟

ج. أوضح المهندس يحيى زكى الاهتمام البالغ التى توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوطين صناعات الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 ؛ موضحًا أن هذا النوع من الصناعات على رأس أولويات العمل داخل المنطقة، كما أشار إلى استعداد المنطقة الاقتصادية لعودة مصر وبقوة كمركز رائد فى مجال تموين السفن نظرًا لموقعها وحجم التجارة العالمية التى تمر من خلال قناة السويس.