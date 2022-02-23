وزارة التجارة: إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى المجرى المشترك لتعزيز الشراكة الاسثمارية

كتب إسلام سعيد

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه جارى اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري المجري المشترك بهدف تنشيط حركة التبادل التجارى وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرةً الى انه سيتم عقد اول اجتماع للمجلس بعد اعادة تشكيله خلال المرحلة القريبة المقبلة

وقالت خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى، إن المباحثات تناولت اهمية تعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات التي تمتلكها الدولتان لإقامة شراكة اقتصادية يعززها توافق الرؤى بين القيادة السياسية وحكومتي البلدين فضلاً عن وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص المصرى والمجرى بتنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة من خلال مشروعات مشتركة تحقق مصالح كل من مصر والمجر على حد سواء

وفى هذا الإطار أكدت جامع إن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصرى والترحيب بالاستثمارات الجديدة خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرةً إلى ان قيام الشركات المجرية بالإنتاج فى مصر سيفتح لها افاقاً كبرى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير إلى أفريقيا والدول العربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تمنحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية.

ومن جانبه أكد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى أن المرحلة الحالية تشهد دعم سياسى غير مسبوق بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية لمستويات متميزة تصب فى مصلحة اقتصادى البلدين، مشيراً الى ان بنك الاستيراد والتصدير المجرى يوفر حالياً برامج تمويلية بقيمة 120 مليون دولار لدعم التعاون بين الشركات المجرية ونظيرتها المصرية في مختلف المجالات

ولفت سيارتو إلى حرص دوائر الاعمال المجرية على التواجد بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات الانتاجية، مشيراً الى ان عدد من الشركات المجرية ابدت رغبتها فى الاستثمار فى السوق المصرى ومن بينها أحدى الشركات المجرية الرائدة في مجال ادوات الاضاءة.

واشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المجر ومصر بلغ العام الماضى نحو 400 مليون دولار وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً الى ان وفد رجال الاعمال المرافق للوفد المجرى الرسمى يعد أكبر بعثة مستثمرين مجرية لدولة خارجية حيث يضم 58 شركة مجرية فى قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والمياة والادوية والصحة والطاقة المتجددة والانشاءات.