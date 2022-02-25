عادات يومية تسبب تساقط الشعر.. اعرفى ازاى تعتنى بشعرك

كتبت إيناس البنا

يُعد تساقط الشعر مشكلة خطيرة ومقلقة عند النساء، وهذا الأمر له العديد من الأسباب التي تتراوح من الإجهاد إلى مرض وراثي، وأيضا اتباع بعض العادات الخاطئة، وأحد الأسباب لبدء تساقط الشعر هو العمر، فمع التقدم في السن، يبدأ الكثير فى فقدان المزيد من الشعر، لكن هذا ليس السبب الوحيد، فهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، وبعضها يتعلق بروتينك اليومي.

العادات اليومية التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر



هل تعرضت لهذه الاخطاء؟ وإليك جميع العادات اليومية التي قد تزيد من فرص تساقط الشعر:

توقف عن الضغط



هل تتعرض للتوتر كثيرا؟ وفقا لتقرير موقع " healthline"، يجب أن تعلم أن التوتر هو أكبر عدو لشعرك.

تبديل الأنظمة الغذائية



تتسبب الحميات الغذائية غير المتسقة والتغذية غير الكافية في شعور الجسم بالجوع، مما يؤدي إلى ضعف تغذية فروة الرأس وتساقط الشعر، سيساعد تطوير نظام غذائي مستدام كعنصر مهم في نمط حياتك في النمو الصحي لشعرك، لذلك، تأكد من أن نظامك الغذائي يتكون من العناصر الغذائية الأساسية.

استخدام منتجات حرارية بدون حماية



يمكن أن يؤدي تعريض شعرك للحرارة دون استخدام أي حماية إلى تجريد الشعر من طبقته الخارجية، فيمكن أن يدمر الكيراتين في الشعر، مما يؤدي إلى تكسره وفقدان الماء.

ربط الشعر بإحكام



يمكن أن يؤدي شد الشعر بانتظام إلى بعض المشاكل الخطيرة، ويسبب تلف في بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقطه في بعض الحالات.

غسل شعرك بلا مبالاة



عندما لا تغسلين شعرك بشكل صحيح، فأنت تقومين بتجريد شعرك من رطوبته الطبيعية وتجفيف المدرجات لدرجة الجفاف، مما يتسبب في تساقطها، لا تغسلى الشعر بالشامبو كثيرًا لأنه قد يتسبب في تساقط الشعر عن طريق إجبار شعرك على إنتاج المزيد من الزيوت.

تمشيط شعرك بشكل خاطئ



مشط شعرك فقط عند الضرورة، قم بفك التشابك باستخدام رذاذ لفك التشابك، بدءًا من الأسفل بدلاً من الجزء العلوي، مما يؤدي إلى تمزيق الشعر مع تقدمك، يجب تمشيط الشعر المبلل بمشط عريض، بينما يجب تمشيط الشعر الجاف بشعيرات دقيقة.

استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على الكحول



هل كنت تستخدمين منتجات الشعر التي تحتوي على الكحول؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت بحاجة إلى التوقف، يمكن أن تجعل منتجات الشعر التي تحتوي على الكحول شعرك جافًا وهشًا، إذا استمرت المنتجات لفترة أطول على شعرك، فقد يؤدي ذلك إلى تكسر الشعر، ما تريد القيام به هو البحث عن المكونات التي تحتوي على مكونات طبيعية.