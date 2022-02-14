أسباب تؤدى لتساقط الشعر.. أبرزها قشرة الرأس وفقدان الوزن

كتبت مروة هريدى

إذا كنت تأكل بشكل صحي وما زلت تشعر بتساقط الشعر، فعليك أن تفعل شيئًا حيال ذلك، في كثير من الأحيان لا نطلب المساعدة الطبية لتساقط الشعر، ولكن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى ترقق الشعر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى .. 5 أسباب رئيسية تسبب ترقق الشعر:



1. الإجهاد

عندما نفكر كثيرًا، ويكون جهازنا العصبي بأكمله والجهاز الهضمي تحت إجهاد، هذا يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن في الداخل وأي شيء نأكله أو نفعله لا يعطي التغذية المطلوبة التي يحتاجها الجسم، وقد يترتب عليه تأثر الشعر عن طريق ترققه وتساقطه.

2. النظام الغذائي

النظام الغذائي الذي ينقصه البيوتين والزنك وفيتامين د يؤدي إلى ترقق الشعر، وفي الواقع يؤدي نقص فيتامين د تحديدًا إلى تساقط الشعر، لذلك، تأكد من اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على نمط حياة صحي.

3. قشرة الرأس

عامل آخر قد يسبب تساقط وترقق الشعر وهو قشرة الرأس، حيث تتراكم القشرة التي تسبب بدورها الحكة مما يترتب عليه ضعف جذع الشعر ومن ثم يؤدي إلى ترققه وتساقطه.

4. فقدان الوزن

يمكن أن يكون لفقدان الوزن تأثيرًا سلبيًا على خصلات الشعر، حيث أثناء إتباع نظام غذائى لفقدان الوزن، نفقد أيضًا بعض العناصر الغذائية المهمة ونهانى من نقص قد يؤدي بدوره إلى تساقط الشعر.

5. العمر

سواء كنت ذكرًا أم أنثى، فكلما تقدمنا ​​في العمر، تحدث تغيرات كثيرة في الجسم ويصبح الشعر أرق ويتساقط.