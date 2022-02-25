سرطان الأطفال.. لا تتجاهل فقدان الوزن المفاجئ والتورم فى أى جزء من جسم طفلك

كتبت إيناس البنا

بينما يمكن للبالغين ملاحظة علامات وأعراض السرطان واتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، فمن الصعب فهم وملاحظة أي علامات وأعراض لدى الأطفال، بسبب جميع حوادث اللعب المنتظمة أو الكدمات أو أي أمراض شائعة.

وبالتالي، من المهم أن يظل آباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 0-14 عامًا (يعتبرون فئة عمرية من سرطان الأطفال) يقظين من حيث أي أعراض مثل الكتل والكدمات وفقدان الوزن المفاجئ أو التورم المفاجئ في أي جزء من الجسم مثل يمكن أن تكون علامات على سرطان الأطفال .

فحص السرطان عند الأطفال



وفقا لتقرير موقع منظمة " cancer" الأمريكية، تعد سرطانات الأطفال نادرة، ولا توجد اختبارات فحص موصى بها على نطاق واسع للبحث عن السرطان لدى الأطفال غير المعرضين لخطر متزايد.

يكون لدى بعض الأطفال فرصة أكبر للإصابة بنوع معين من السرطان بسبب تغييرات جينية معينة يرثونها من أحد الوالدين، وقد يحتاج هؤلاء الأطفال إلى فحوصات طبية دقيقة ومنتظمة تتضمن اختبارات خاصة للبحث عن العلامات المبكرة للسرطان.

العلامات والأعراض المحتملة للسرطان عند الأطفال



يتم اكتشاف العديد من أنواع السرطان لدى الأطفال في وقت مبكر، إما عن طريق طبيب الطفل أو عن طريق الوالدين أو الأقارب.

لكن قد يصعب التعرف على السرطانات لدى الأطفال على الفور لأن الأعراض المبكرة غالبًا ما تشبه تلك التي تسببها الأمراض أو الإصابات الأكثر شيوعًا، غالبًا ما يمرض الأطفال أو تظهر عليهم نتوءات أو كدمات قد تخفي العلامات المبكرة للسرطان.

السرطان عند الأطفال ليس شائعًا، ولكن من المهم أن يقوم الطبيب بفحص طفلك إذا ظهرت عليه علامات أو أعراض غير عادية لا تختفي، مثل:

كتلة أو تورم غير عادي

شحوب غير مبرر وفقدان للطاقة

سهولة حدوث كدمات أو نزيف

ألم مستمر في إحدى مناطق الجسم

حمى غير مبررة أو مرض لا يختفي

صداع متكرر، غالبًا مصحوبًا بالقيء

تغيرات مفاجئة في العين أو الرؤية

فقدان الوزن المفاجئ غير المبرر

من المرجح أن تكون معظم هذه الأعراض ناجمة عن شيء آخر غير السرطان، مثل الإصابة أو العدوى، ومع ذلك، إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه الأعراض، فاستشر الطبيب لمعرفة السبب ومعالجته، إذا لزم الأمر.

من الممكن أيضًا ظهور أعراض أخرى، اعتمادًا على نوع السرطان. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الأعراض الشائعة لأنواع معينة من سرطان الأطفال في أنواع السرطان التي تظهر عند الأطفال.

متى يتم رؤية الطبيب



سيسأل الطبيب عن التاريخ الطبي للطفل والأعراض، ثم يفحص طفلك، إذا كان السرطان هو سبب الأعراض، فقد يطلب الطبيب اختبارات التصوير (مثل الأشعة السينية) أو اختبارات أخرى، في بعض الأحيان، إذا تم العثور على ورم أو ورم غير طبيعي، فقد يحتاج الطبيب إلى إزالة بعض أو كل ذلك حتى يمكن فحصه تحت المجهر بحثًا عن الخلايا السرطانية. يُعرف هذا باسم الخزعة .

إذا تم اكتشاف إصابة طفلك بالسرطان، فيمكنك التعرف على كيفية التأقلم والمضي قدمًا بعد إجراء التشخيص في إذا تم تشخيص طفلك بالسرطان .