رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين يتفقد لجان البحر الأعظم.. صور

كتب ـ محمد الأحمدى

تفقد المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات ، والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، سير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين التى تجرى الآن بلجان البحر الاعظم بالجيزة، موضحا أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبل التصويت.

وأشار "محمود"، إلى أنه تم توفير كافة الخدمات لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية، وأن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائى كامل، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد "محمود" على ثقته بخروج هذا العرس الديمقراطى فى أحسن وأبهى صورة لتعكس الوجه الحضارى للمهندسين.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور مهندس "محسن شاهين" عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، لافتًا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدنى والإسعاف الطبى إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.

وشدد الدكتور "محسن شاهين" على أن جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن يخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسى مصر .

وأشار إلى أن الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين، مؤكدًا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق.