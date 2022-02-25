بمشاركة 10 دول.. سياحة وفنادق حلوان تقيم مؤتمرها الدولى اليوم

كتب ــ محمد صبحى

تنظم كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ، اليوم الجمعة، المؤتمر الدولى للكلية، والذى من المقرر أن يستمر على مدار 3 أيام، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.

ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر وبعض السفراء وعدد كبير من الباحثين.

ويشارك فى المؤتمر 10 دول بخلاف مصر، وذلك فى سابقة لم تشهدها صناعة السياحة فى مصر، وهم: "ألمانيا، المملكة المتحدة، أيرلندا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، الهند، روسيا، فرنسا، السعودية، ليبيا".

وكان الدكتور ممدوح مهدى أكد اهتمام جامعة حلوان بالمؤتمرات الدولية التى تساهم فى تعزيز مهارات الباحثين والطلاب فى المجالات المختلفة، مضيفاً أن التواصل مع القيادات هو إحدى الوسائل المهمة لتبادل الخبرات، خاصةً فى ظل اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالشباب والبحث العلمى.