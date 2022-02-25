اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 فبراير 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء توافد المهندسين على انتخابات النقابة العامة بمركز المؤتمرات.. صور

الجمعة، 25 فبراير 2022 02:09 م
بدء توافد المهندسين على انتخابات النقابة العامة بمركز المؤتمرات.. صور جانب من توافد المهندسين
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق بعد قليل فعاليات المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين التى تعقد بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات ، لاختيار رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات. 
 
وفتحت اللجان أبوابها لتسجيل أسماء الحضور من المهندسين والتصويت، فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.
 
وأكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية،موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.
 
وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كلالاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة. 

نقابه المهندسين

اخبار نقابه المهندسين

انتخابات نقابه المهندسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة