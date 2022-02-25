بدء توافد المهندسين على انتخابات النقابة العامة بمركز المؤتمرات.. صور

كتب: محمد الأحمدى

تنطلق بعد قليل فعاليات المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين التى تعقد بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات ، لاختيار رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وفتحت اللجان أبوابها لتسجيل أسماء الحضور من المهندسين والتصويت، فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية،موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كلالاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.