القابضة للنقل: تجهيز جمعيات‬ الشركات غير العادية لإتمام الانتقال لوزارة النقل

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع النقل البحرى والبرى ، أن القابضة للنقل بدأت تجهيز الجمعيات العمومية غير العادية لشركاتها التابعة ؛ لاقرار الموافقة على انتقال الشركات التابعة وبما فيها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل بعد صدور قرارات حكومية بهذا الشأن.

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة وكل شركاتها التابعة المتخصصة فى النقل البحرى والبرى ، عدا 6 شركات تجارية وصيانة سيارات تقرر انتقالها لوزارة النقل ، فيما تم نقل الشركات التجارية للقابضة للسياحة ، ونقل شركات السيارات وصيانتها للقابضة للصناعات المعدنية ، لافتة إنه يتم إجراء تغييرات واسعة فى كل رؤساء الشركات ، بما فيها القابضة بمعرفة وزارة النقل .

وأوضحت المصادر أن ملف دمج شركات نقل الركاب الثلاثة ، شرق وغرب ووسط الدلتا والصعيد للسياحة تم ارجاؤه بعد انتقالها لوزارة النقل لمزيد من الدراسية، فيما سيتم الاستعانة بقيادات من هيئة الموانئ لإدارة شركات النقل البحرى واللوجستيات.

وتضم القابضة للنقل البحرى والبرى شركات الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ الآلي، وشرق الدلتا للنقل والسياحة.

والصعيد للنقل والسياحة، وأتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، بجانب شركة النيل لصناعة واصلاح السيارات، الشركة التجارية للاخشاب، ومصر للاستيراد والتصدير، ومصر للتجارة الخارجية، والمستودعات المصرية العامة، ومصر لتجارة السيارات، وجسور .

يشار أن القابضة للنقل البحرى من أكبر الشركات تحقيقا للايرادات والأرباح من بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام.