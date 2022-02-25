الزراعة تطالب المركز الدولى للأسماك برؤية لتنمية الثروة السمكية فى أفريقيا

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور مونتيجومرى سايمس، المدير التنفيذى بالمركز الدولي للأسماك والوفد المرافق له .

وخلال الاجتماع وزير الزراعة، أكد على ضرورة أن يكون للمركز الدولي دورا في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة .

وطلب القصير تقريرا عن إنجازات المركز وأعماله خلال الخمس سنوات الماضية والدور الذى قام به فى مجال تنمية الثروة السمكية، وتنفيذ أهدافه وفقا لاتفاقية إنشاؤه ‏كما طلب خطته المستقبلية لتحقيق هذه الأهداف.

‏وفى ذات السياق وجه القصير مركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية بتعميق التعاون بينهما وبين المركز الدولي للأسماك، ‏بما يسهم فى دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة على أن تعرض تقارير دورية بنتائج ذلك .

وطلب ‏الصير من المركز الدولي للأسماك تقريرا عن نتائج التعاون بينه وبين المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية.