اليوم السابع
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الجمعة، 25 فبراير 2022 01:14 م
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الزراعة تطالب المركز الدولى للأسماك برؤية لتنمية الثروة السمكية فى أفريقيا

الجمعة، 25 فبراير 2022 01:14 م
الزراعة تطالب المركز الدولى للأسماك برؤية لتنمية الثروة السمكية فى أفريقيا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور مونتيجومرى سايمس، المدير التنفيذى بالمركز الدولي للأسماك والوفد المرافق له .
 
وخلال الاجتماع وزير الزراعة، أكد على ضرورة أن يكون للمركز الدولي دورا في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة .
 
وطلب القصير تقريرا عن إنجازات المركز وأعماله خلال الخمس سنوات الماضية والدور الذى قام به فى مجال تنمية الثروة السمكية، وتنفيذ أهدافه وفقا لاتفاقية إنشاؤه ‏كما طلب خطته المستقبلية لتحقيق هذه الأهداف.
 
 ‏وفى ذات السياق وجه القصير مركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية بتعميق التعاون بينهما وبين المركز الدولي للأسماك، ‏بما يسهم فى دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة على أن تعرض تقارير دورية بنتائج ذلك  .
 
وطلب ‏الصير من المركز الدولي للأسماك تقريرا عن نتائج  التعاون بينه وبين المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية.
 
 
 
 
 

الزراعة

الاسماك

الثروة السمكية

البحوث الزراعية

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