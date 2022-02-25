"التعليم بالوزراء" يبحث تدريب طلاب التكنولوجيا على قيادة المترو والقطار الكهربى

كتب محمود طه حسين

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهرى برئاسة د. أحمد حسنى الحيوى الأمين العام للصندوق، وبحضور كل من مديرى المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالى والإداري، ومكتب الدعم الفني، والمكتب الإعلامي، ومكتب التخطيط والمتابعة.

وقال د. أحمد حسنى الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن المجلس استهل الاجتماع باستعراض خطة تدريب طلاب الصف الثانى من المدرسة الثانوية التكنولوجية التابعة لمجمع الفيوم التكنولوجى المتكامل، خلال شهر فبراير وخطة تدريب طلاب الكلية التكنولوجية المتوسطة والكلية التكنولوجية المتقدمة بالفيوم بداية من شهر مارس، بالإضافة إلى مخاطبة محافظة الفيوم للحصول على سيارات تكهين من المحافظة كوسيلة تعليمية بقسم السيارات .

وأضاف فى - البيان الصحفى الصادر عن الصندوق – أن المجلس ناقش مقترح تشكيل مجلس إدارة مركز خدمة المجتمع بالمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بالفيوم،

كما تم استعراض الزيارة التنسيقية لمصانع العربى بتاريخ 7 فبراير 2022 بكوم أبو راضى فى بنى سويف لدراسة إمكانية الاستفادة القصوى من التعاون البناء بين المجمع والمصانع.

وأشار إلى أنه بخصوص مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط، فقد تم إحاطة المجلس خلال الاجتماع بالانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسى لطلاب المجمع (المدرسة – الكلية)، واعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول لمرحلة المدرسة للعام الدراسى 2021/2022م، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التدريب الصناعى لطلاب الفرقة الأولى والثانية من مرحلة المدرسة الثانوية التكنولوجية، كما تم استعراض مشاركة مجمع أسيوط فى فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال 2022م تحت اسم صندوق تطوير التعليم، بالإضافة إلى استعراض سير عمل امتحانات الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK لطلاب الفرقة الثانية والثالثة من مرحلة المدرسة الثانوية التكنولوجية.

ونوه "الحيوي" أن المجلس استعرض تفاصيل بروتوكول التعاون الذى وقعه مجمع أسيوط التكنولوجى مع مديرية القوى العاملة بأسيوط فى مجال لتدريب الصناعى للطلاب، مضيفًا أن المجلس استعرض خلال الاجتماع أيضًا الاستعدادات اللازمة للزيارة المنتظرة لوفد بنك التعمير الألمانى KFW والمقررة فى أول شهر مارس 2022م، كما ناقش ما انتهت إليه لجنة الاستشارات الهندسية بمشروع مجمع أسيوط مع ممثلى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وما توصلوا إليه من مقترحات بشأن توفير التغذية الكهربائية لمشروع المجمع، كما تم استعراض تقرير بمعدل الإنجاز الذى تم فى الإنشاءات الخاصة بالمجمع خلال الفترة من 5 يناير 2022 وحتى 23 فبراير الجارى .

وأكد د. أحمد الحيوي، أن مدير مجمع الأميرية للتعليم التكنولوجي، قدم خلال الاجتماع تقريرًا عن اعتماد وإعلان نتيجة الصف الأول بالمدرسة الثانوية التكنولوجية، وانتظام سير الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، كما استعرض تفاصيل توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير التعليم وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم لتنفيذ مشروع "تعزيز قدرة التعاون التربوى والصناعى والأكاديمى بالمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بالأميرية"، عن طريق إنشاء برنامج جديد بالكلية يتم من خلاله رفع مستوى المهارات لأعضاء هيئة التدريس، وتحسين البيئة التعليمية، وتوفير المعدات التعليمية الحديثة، وتطوير المناهج الدراسية وتطوير الكتب الدراسية وتعزيز التعاون الصناعى الأكاديمى بإنشاء برنامج جديد بالكلية، ويبدأ تنفيذ المشروع فى الأول من أبريل 2022 ويستمر حتى عام 2028.

واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المجلس ناقش ما عرضته الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق بشأن تدريب خريجى المجمع للعام الدراسى 2019/2020 وما قبلها على قيادة مترو الأنفاق وقيادة القطار الكهربائى بعد اجتياز اختبارات القبول لمدة ستة شهور للمترو ولمدة أربعة أشهر للقطار بمرتبات تبدأ من خمسة آلاف جنيه .