اليوم السابع
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التعليم العالى تعلن نتائج بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد المصرية

الجمعة، 25 فبراير 2022 11:49 ص
التعليم العالى تعلن نتائج بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد المصرية جانب من البطولة
كتب ـ محمد صبحى

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أقيمت مباريات دوري كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية ضمن دورة الشهيد الرفاعي (49) دوري المستوى الأول، والثاني، والثالث، الأدوار التمهيدية التي أقيمت خلال هذا الأسبوع، برعاية وزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة .
 
وأقيمت هذه المباريات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن  بهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. عمر الطحان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.
جاءت نتائج المباريات اليوم على النحو التالي:
 
دوري المستوى الأول مجموعة 1 والذي أقيمت مبارياته على ستاد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا: 
 
- جامعة طنطا 0 X جامعة بني سويف 2
- جامعة بنها 4 X جامعة لقاهرة 1
- جامعة بني سويف 1 X جامعة بنها 0
- جامعة طنطا 3 X جامعة القاهرة 0
- جامعة طنطا 2 X جامعة بنها 1
- جامعة بني سويف 0 X جامعة القاهرة 0
 
دوري المستوى الثاني مجموعة 1 والذي أقيمت مبارياته على ستاد الأكاديمية العربية بمحافظة الإسكندرية:
 
- الأكاديمية العربية 0 X جامعة بورسعيد 2
- جامعة مصر للعلوم 0 X جامعة مدينة السادات 4
-جامعة بورسعيد 1  X جامعة مصر للعلوم 0
- جامعة مدينة السادات 0 X الأكاديمية العربية 1
- الأكاديمية العربية 4 X جامعة مصر للعلوم 0
- جامعة بورسعيد 3 X جامعة مدينة السادات 1
 
دوري المستوي الثاني مجموعة 2 حيث أقيمت مبارياته على ستاد القرية الأوليمبية بجامعة المنصورة:
 
- التعليم العالي 2 X جامعة المنصورة 2
- جامعة المنصورة 0 X جامعة قناة السويس 0
 
دوري المستوي الثالث مجموعة (٢)، والذي أقيمت مبارياته على ملاعب ستاد خالد حبتور بالجامعة الأمريكية:
 
- الجامعة الألمانية 3 X الجامعة البريطانية 0
- جامعة الدلتا 1 X جامعة المستقبل 3
- جامعة المستقبل 0 X الجامعة الألمانية 2
- جامعة الدلتا 2 X الجامعة البريطانية 2
 
 
 

التعليم العالى

الشهيد رفاعى

بطولة كرة القدم

الجامعات

اخبار مصر

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