اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 فبراير 2022 04:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأحد حتى فجر الإثنين المقبل

الجمعة، 25 فبراير 2022 03:25 م
الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأحد حتى فجر الإثنين المقبل الإسراء والمعراج
كتب ــ محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة الإثنين القادم، هى ليلة الإسراء والمعراج المباركة، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ تحديدا من وقت مغرب يوم الأحد وتستمر حتى فجر يوم الإثنين، 28 من شهر فبراير الجارى.

وقالت الإفتاء، فى تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "ليلة الإثنين القادم هى ليلة الإسراء والمعراج، تبدأ من مغرب يوم الأحد 27 فبراير حتى فجر الإثنين 28 فبراير، 27 رجب 1443 هجرية هذا العام سيوافق 28 فبراير 2022 ميلادية".

الافتاء
تغريده حساب دار الإفتاء عن ليلة الإسراء والمعراج

من ناحية أخرى، تستطلع دار الإفتاء يوم الأربعاء المقبل 2 مارس هلال شهر شعبان لعام 1443 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 35 مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 من رجـب 1443 هـجريا الموافق 2022 / 3 / 2 م (يوم الرؤية).

وفلكيا يكون يوم الخميس 2022 / 3 / 3 هو المتمم لشهـر رجـب 1443 هجريا، وتكون غرة شهر شعبان 1443 هـ فلكيا يوم الجمعة 2022 / 3 / 4 م.

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، وهيئة المساحة، لاستطلاع هلال شعبان يوم الأربعاء 2 مارس 2022 وهو يوم الرؤية من خلال عدد من اللجان على مستوى الجمهورية، وفى هذا اليوم يعلن مفتى الجمهورية الرؤية الشرعية لهلال شعبان.

 


الافتاء

ليلة الاسراء والمعراج

الاسراء والمعراج

معجزة اﻻسراء والمعراج

دار الافتاء المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: تحديد نوع الجنين جائز شرعا ولا حرج فيه.. فيديو

الخميس، 24 فبراير 2022 04:53 م

دار الإفتاء تستطلع الأربعاء المقبل هلال شهر شعبان لعام 1443

الخميس، 24 فبراير 2022 04:00 ص

دار الإفتاء: العلماء اتفقوا على أن الإسراء والمعراج حدثا بالروح والجسد

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:00 ص

دار الإفتاء: يجب رد الشبكة لأهل العريس حال وفاة الخاطب قبل كتب الكتاب.. فيديو

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 03:40 م

الإفتاء: رحلة الإسراء والمعراج حدثت قطعا ولا يجوز إنكارها

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 12:24 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة