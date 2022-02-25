اليوم السابع
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الجمعة، 25 فبراير 2022 09:29 ص
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الإحصاء يرصد تطور تراجع الهزات الأرضية فى مصر لـ 743 عام 2019.. إنفوجراف

الجمعة، 25 فبراير 2022 09:00 ص
الإحصاء يرصد تطور تراجع الهزات الأرضية فى مصر لـ 743 عام 2019.. إنفوجراف جهاز الاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إجمالي عدد الهزات الأرضية داخل مصر في الفترة من عام "2006-209"، حيث سجلت مصر 3 آلاف و244 هزة أرضية عام 2006، بينما بلغت 743 هزة أرضية عام 2019، بتراجع بلغ 2501.

تطور عدد الهزات الأرضية فى مصر
تطور عدد الهزات الأرضية فى مصر

 

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى وجود تراجع تدريجي في عدد الهزات الأرضية داخل مصر، حيث بلغت 3244 هزة أرضية عام 2006، يليها 2698 هزة أرضية عام 2007، و2020 هزة أرضية عام 2008، و2891 هزة أرضية عام 2009، وفى عام 2010 سجلت 2513 هزة أرضية، وعام 2011 بلغت 2051 هزة أرضية، وفى 2012 بلغت 1944 هزة أرضية.

 

وتضيف البيانات أن عام 2013 سجل 1020 هزة أرضية، وعام 2014 بلغت 1307 هزة أرضية، وعام 2015 بلغت 1035 هزة أرضية، بينما سجلت عام 2016 نحو 1145 هزة أرضية، وعام 2017 سجل 1209 هزة أرضية، وعام 2018 سجل 593 هزة أرضية، و743 هزة أرضية عام 2019.

 

ويبلغ عدد محطات الزلازل نحو 72 محطة موزعة على محافظات الجمهورية، 20 منها بمحافظة أسوان و14 محطة في محافظة البحر الأحمر ومحطتين فقط بالقاهرة الكبرى.


جهاز الإحصاء

زلازل

هزات أرضية

اخبار الاقتصاد

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