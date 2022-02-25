الأسواق الإماراتية تعاود الصعود بجلسة الجمعة.. وبورصة دبى ترتفع بنسبة 1.15%

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفعت الأسواق الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع، بعد تراجع حاد شهدته أمس متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.15% رابحًا 37.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3312.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.4 مليون سهم محققة ما قيمته 268.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3907 صفقات لعدد 27 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 7.25%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.13%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 12.52%، وتراجعت 4 أسهم على رأسها بنك دبي التجاري بنسبة 1.8%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 0.87%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.2 مليون ورقة بقيمة 85.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.72%.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.561% رابحًا 50.90 نقطة ليغلق عند مستوى 9123.07 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.667 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 180.5 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 6370 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.09%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%.

وارتفع 41 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 14.19%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لواد البناء" بنسبة 13.6%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.78%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4.65%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.85%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 293.6 مليون درهم.