نقيب المرافق: مكتسبات جديدة للعمال والتأكيد على التواصل مع القواعد العمالية

كتب: محمد الأحمدى

أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية التواصل بين النقابة العامة واللجان النقابية ،والقواعد العمالية في كافة مواقع العمل التابعة، موضحا أن الاستراتيجية الأساسية للنقابة العامة تقوم على مواصلة الحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بهدف تقديم خدمة أفضل ليس للعمال فقط بل للمواطن أيضا عن طريق عامل يتمتع بقدر كبير من الوعى والتدريب والعمل الجاد الذى يخدم شركته وبلده.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر النقابة العامة بالقاهرة جمع بين نقيب المرافق هشام فؤاد مع رئيس اللجنة النقابية بشركة مياه الغربية محمد ماضى، والأمين العام الدكتور أحمد سرى.

وناقش المجتمعون بعض مطالب ومشاكل العاملين ومنها بحث ملف العلاوات والتسويات ،ومطالب أعضاء صندوق الزمالة بالشركة، وجرى الاتفاق على مزايا جديدة منها تعديل بعض نصوص لائحة الصندوق بصرف مزايا إضافية ومنها زيادة مكافأة الإحالة للمعاش بنسبة 50% ،وزيادة منحة الوفاة بإصابة عمل أثناء الخدمة من 10الاف جنيه إلى 30 الف جنيه و20الف جنيه للوفاة الطبيعية، وصرف إعانات مرضية ،كذلك جرى اعتماد تلك الامتيازات الجديدة من النقابة العامة.

وأشار نقيب المرافق إلى استمرار النقابة العامة في تقديم كافة الخدمات للعاملين لا سيما تقسيط السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية، وكذلك رحلات عمرة، وذلك في إطار دور النقابة العامة ولجانها النقابية في خدمة العمال.