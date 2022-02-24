اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة: رفع كفاءة محيط مسجد السيدة زينب

الخميس، 24 فبراير 2022 04:00 ص
نائب محافظ القاهرة: رفع كفاءة محيط مسجد السيدة زينب مسجد السيدة زينب
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه جارى رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد السيدة زينب، وكذلك دهان العقارات المواجهة للمسجد بالميدان، بالتزامن مع إنشاء حديقة جديدة أمام المسجد وقسم الشرطة.
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن بعض مؤسسات المجتمع المدنى توفر وجبات جاهزة لبعض رواد الميدان والمترددين على المسجد، بالتنسيق مع محافظة القاهرة.
 
ويتم تطوير عدة شوارع منها "شارع عبد المجيد اللبان، شارع بن يزيد، ارض يعقوب، شارع خليفة، شارع خضر ، شارع البنان، شارع البراد، شارع السعدني، شارع التمرجي، شارع المهدلي، شارع النجار، شارع مشهد الرأس، شارع بيرم التونسي، شارع البغالة ، شارع عوف، شارع سكة سيدي زيد، شارع الشيخ علي يوسف، شارع امين سامي، شارع حسن الانور، شارع السلخانة ، شارع عباس، شارع الشيخ أمام محكمة زينهم، شارع قدري، شارع الزيادة ، شارع علي بن صالح ، شارع الرحبة، شارع التلول، حوش ايوب، شارع بركة الفيل".

القاهره

السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مولد السيدة زينب

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