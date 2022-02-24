اليوم السابع
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مصر للطيران تعلن تغييرات فى السفر إلى ومن نيويورك بداية مارس.. تعرف عليها

الخميس، 24 فبراير 2022 02:55 م
مصر للطيران تعلن تغييرات فى السفر إلى ومن نيويورك بداية مارس.. تعرف عليها مطار جون كينيدي بنيويورك
كتب - أحمد مصطفى

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أعلنت مصر للطيران، منذ قليل، فى تنويه لها إلى عملائها المسافرين إلى أو من مطار جون كينيدى (JFK) بنيويورك بأنه تقرر اعتبارا من (1) مارس المقبل أن يكون وصول وإقلاع رحلات مصر للطيران من خلال مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كينيدي بنيويورك.
 
ويذكر أن مصر للطيران تُسير رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة ونيويورك بطائرتها من طراز بوينج B777-300ER والتي تسع لـ346 مقعدا، من بينها 49 مقعدا "Full Flat Bed" بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع الدرجات على متن الطائرة.

مصر للطيران

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مطار جون كنيدي

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