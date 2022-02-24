مصادر بالمطار إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة لموسكو

كتب أحمد مصطفى

كشفت مصادر بمطار القاهرة لليوم السابع أنه تم إلغاء رحلة رقم MS729 والتابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت المصادر أن الرحلة كان من المفترض أن تغادر اليوم فى طريقها إلى موسكو وعلى متنها 85 راكبا من مبنى الركاب رقم 2، وعلى الفور تم إنزال حقائب الركاب بعد قرار إلغاء الرحلة.

وبذلك يكون مطار القاهرة قد غادر منه رحلة واحدة متجهة إلى روسيا وهى الرحلة رقم SU401 والتابعة للخطوط الجوية الروسية وغادرت فجر اليوم وعلى متنها 43 راكبا من مبنى الركاب رقم 2.

وكانت العمليات العسكرية قد اندلعت فجر اليوم بين روسيا من جانب وأوكرانيا من جانب آخر، وتستهدف العمليات العسكرية المطارات الأمر الذى جعل العديد من شركات الطيران تعلق رحلاتها أو تغلق مطاراتها وتلغى رحلاتها بين وجهاتها الداخلية كما فعل الجانب الأوكرانى.