لو عندك حموضة.. ابتعد عن الشوكولاتة والكافيين والأطعمة الحارة

كتبت ميرفت رشاد

تناول وجبة دسمة غالبًا ما يتبعه طعم مر أو حامض من ارتجاع المريء في حلقك والذي يمكن أن يسبب عدم الراحة، هذا ما تفعله الحموضة لك بعد تناول بعض الأطعمة التي يحاول أجسامنا الاعتياد عليها، ومع ذلك، ترفض معدتنا معالجة الحمض بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى ارتداد الحمض، إذا كنت تعاني من ارتجاع الحمض بشكل متكرر، فقد حان الوقت للتخلص من أسباب ذلك، وبدلاً من ذلك اختيار بعض الأطعمة القلوية التي توازن الحمض في معدتك، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

بعض الأطعمة التي قد تسبب الحموضة



1. الشوكولاتة:



هناك ثلاثة أسباب تجعل الشوكولاتة خيارًا سيئًا للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء بشكل متكرر فهى تحتوي على مادة الكافيين والمنشطات الأخرى مثل الثيوبرومين التي تسبب الارتجاع، كما تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي تسبب أيضًا الحموضة، كذلك فإن محتوى الكاكاو الزائد يعد مسئولاً أيضًا عن تعزيز الارتجاع.

2. الصودا:



الصودا والمشروبات الغازية الأخرى هي المسئولة عن التسبب في الحموضة في المعدة، تميل فقاعات إلى التمدد داخل المعدة، مما يساهم الضغط المتزايد بشكل أكبر في الارتداد ، تحتوي المشروبات الغازية على مادة الكافيين ، والتي يمكن أن تساهم في التسبب في الحموضة.

3. الكافيين:



لا بأس بفنجان من القهوة أو الشاي في اليوم ، فإن أكثر من ذلك قد يؤدي إلى ارتداد الحمض ، وذلك بفضل نسبة الكافيين الزائدة فيها يؤدي استهلاك الكافيين إلى زيادة إفراز حمض المعدة مما يسبب الحموضة، لا تشرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة .

4. الأطعمة الحارة:



الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يضر بصحتك، الفلفل الحار قد يؤدي تناولها بشكل متكرر إلى ارتداد الحمض، من المهم الحد من الكمية لضمان معدة صحية.

5. الأطعمة الدهنية:



الأطعمة الدهنية ذات طبيعة حمضية عالية بالإضافة إلى أنها تميل إلى البقاء لفترة أطول في المعدة ، مما يزيد من فرص الحموضة، تجنب تناول الكثير من الأطعمة المقلية واللحوم والأطعمة الدهنية الأخرى التي يصعب هضمها ، قم بالتبديل إلى اللحوم الخالية من الدهون والأطعمة المخبوزة للحصول على معدة صحية.