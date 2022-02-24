لقاح جديد يوفر حماية تصل إلى 100% ضد أعراض كورونا الشديدة

كتبت فاطمة خليل

أعلنت شركات الأدوية الأوروبية سانوفى و GSK عن نتائج إيجابية من الاختبارات السريرية في المرحلة الأخيرة للقاح جديد سيتم تسميته Vidprevtyn، ووفقًا لمتحدث باسم شركة سانوفى تخطط الشركات للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح في الولايات المتحدة وأوروبا.

Vidprevtyn هو لقاح بروتيني فرعي، مما يعني أنه يستخدم شظايا بروتين غير ضارة تعلم الجهاز المناعي كيفية اكتشاف فيروس كورونا ومكافحته.

وهو نوع من اللقاحات أكثر تقليدية من لقاحات mRNA أو ناقلات الفيروس الغدي، والتي تحمل التعليمات الجينية لتحويل البروتين الشائك إلى الخلايا، حيث يمكن بعد ذلك بناؤها وعرضها مثل جرعات للجهاز المناعي للعثور عليها والدفاع عنها.

ويمكن تخزين هذه الأنواع من اللقاحات في درجات حرارة الثلاجة، مما يسهل استخدامها في المناطق التي لا تتوفر فيها إمكانية التخزين شديدة البرودة.

نظرًا لأنهم يعتمدون على تقنية أكثر شيوعًا، فهناك أمل في أن الأشخاص الذين رفضوا أنواعًا أخرى من لقاحات كورونا قد يجدون هذه الأنواع من اللقاحات أكثر استساغة.

نتائج دراسية واعدة



يتم إعطاء اللقاح على جرعتين يتم تسليمهما على بعد حوالي ثلاثة أسابيع، ضمت تجارب المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح أكثر من 10000 شخص بالغ في الولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وتقوم دراسة منفصلة بتقييم جرعة ثالثة من اللقاح كمعزز.

وبعد إعطاء جرعتين للأشخاص الذين ليس لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا ، كان اللقاح:

58٪ فعال في الوقاية من أعراض كورونا.

75٪ فعال في الوقاية من كورونا المعتدل أو الشديد

100٪ فعال ضد أعراض كورونا الحادة ، بما في ذلك دخول المستشفى.

وقال توماس تريومف، نائب الرئيس التنفيذي في شركة سانوفي: "نحن سعداء جدًا بهذه البيانات ولم يتم إجراء أي دراسة عالمية أخرى لفعالية المرحلة الثالثة خلال هذه الفترة مع وجود العديد من المتغيرات المثيرة للقلق، بما في ذلك متغير أوميكرون، وبيانات الفعالية هذه مماثلة للبيانات السريرية الحديثة من اللقاحات المصرح بها."

تأخر تطوير لقاح Vidprevtyn بعد أن أظهرت نتائج من الصيغة الأولية أنه لا يولد استجابة مناعية قوية لدى كبار السن أعادت الشركات تشكيلها وبدأت في الاختبار مرة أخرى. جاءت أحدث النتائج من تجربة المرحلة الثالثة التي بدأت في مايو 2021 وتعكس اختبارات العالم الحقيقي للقاح ضد العديد من المتغيرات، بما في ذلك دلتا وأوميكرون، وفقًا لمتحدث باسم سانوفي.