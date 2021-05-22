ما الفرق بين أعراض كورونا الخفيفة والشديدة ومتى تتحول إلى خطيرة؟

كتبت هند عادل

التعرف على العلامات التحذيرية والظاهرة لعدوى كورونا من الأشياء الضرورية، ومن المهم أيضًا أن يتعلم أي مريض مصاب بفيروس كورونا كيفية التعرف على نمط أعراضه والتمييز بينها سواء كان خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا، حتى يتم التعامل معها فورا تجنبها لحدوث أى مضاعفات صحية خطيرة، وفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا.

س: كيف تميز بين أعراضك عند الإصابة بكورونا ؟

ج: نظرًا لأن معظم الناس يميلون إلى ظهور أعراض متشابهة في اليوم الأول، فقد يكون من المربك معرفة ماذا ومتى تكون العدوى شديدة في طبيعتها، ومع انتشار الوباء تم اكتشاف أعراض جديدة وغير عادية والتي لا ينبغي الاستخفاف بها، وبالتالي، فإن معرفة طبيعة العدوى في بعض الأحيان، ومدى اعتدالها أو خطورتها، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، ويساعدك على إدارة حالتك بشكل أفضل كثيرًا يمكن أن يجهزك أيضًا لاكتشاف العلامات التي تحتاج إلى أقصى قدر من العناية والاهتمام.

س: ما هى أعراض كورونا الخفيفة ؟

ج: تميل معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أن تكون خفيفة، ويميل معظم الأشخاص الذين يعانون من نوبة خفيفة من العدوى إلى التعافي تحت رعاية العزل المنزلي، ووفقًا للأطباء، فإن 80٪ من حالات كورونا خفيفة.

س: ما هى الأخطاء التي يمكن أن تصعد من عدوى كورونا البسيطة وتحولها إلى خطيرة؟

ج: يميل معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الخفيف إلى التحسن والتعافي جيدًا تحت الرعاية ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى، ويمكن أن تبدأ الأعراض الشائعة للمرض في سلوك عدوى تنفسية أو فيروسية أو شبيهة بالإنفلونزا ومع ذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك أنه على الرغم من وجود قواسم مشتركة في الأعراض ، إلا أن علامات وأعراض كورونا قد يكون من الصعب التغلب عليها وتسبب خسائر أطول في الجسم.

حتى لو كانت إصابتك خفيفة، يمكن أن تترك علامات باقية على الجسم ، وتستغرق بعض الوقت قبل أن تتعافى تمامًا يميل 1 من كل 5 أشخاص مصابين بفيروس كورونا الخفيف إلى الشعور بالمرض بعد أسابيع من الاختبار السلبي.

س: ما هى الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا؟



ج: - السعال الجاف والتهاب الحلق أو سيلان الأنف واحتقان الأنف

- حمى خفيفة وقشعريرة

- التعب الشديد أو التعب

- فقدان حاسة الشم والذوق

- الأوجاع والآلام والصداع

- الإسهال والغثيان والقيء

المرضى الذين يعانون من كورونا الخفيف أو المعتدل قد يعانون أيضًا من أعراض مثل العين الوردية وطنين الأذن وجفاف الفم والتي يتم الآن الاعتناء بها كأعراض جديدة للعدوى.

قد يعاني الشخص المصاب بفيروس كورونا الخفيف من أي من هذه الأعراض أو كلها. يمكن أن تختلف شدة الأعراض يمكن أن تمنحك المدة التي تستمر فيها الأعراض بشكل فردي تنبيهات حول شدة مرضك.

س: ماذا يحدث في حالة الإصابة الشديدة بكورونا؟





ج: من المهم أن تتذكر أن حالات كورونا الشديدة نادرًا ما تكون مدفوعة بالأسباب الكامنة ، وعوامل العمر ، وخطر الإصابة بالاعتلال المشترك تشمل عوامل الخطر لنفسه مرض السكري ، وارتفاع مستويات الكوليسترول ، والفشل الكلوي ، وضعف المناعة ، والسمنة ، ومشاكل الجهاز التنفسي المزمنة والشيخوخة.

س: ما هى العلامات التى تدل على أن عدوى كورونا تتحول إلى خطر؟

ج: الأشخاص الذين يعانون من نوبة حادة من كورونا لديهم احتمالات أعلى للدخول إلى المستشفى، والأعراض هى (ارتفاع درجة الحرارة التي تستمر لفترة أطول ، والشعور بالضيق ، والأوجاع الشديدة ، وأعراض الجهاز الهضمي الرهيبة، يكون لدى الشخص أيضًا مخاطر أكبر في مواجهة أعراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ، مثل:

- تذبذب مستويات الأكسجين

-ألم صدر

- تهيج الجلد والطفح الجلدي

- ضيق في التنفس.

- التهاب الأمعاء المزمن وأعراض الجهاز الهضمي

- تدهور الاحصائيات الحيوية

- الهذيان والارتباك

- زيادة خطر الإصابة بالنوبات والسكتة الدماغية.

- زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم