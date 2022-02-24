اليوم السابع
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قفزة في الأسعار الفورية للغاز حسب مؤشر TTF بنحو 28%

الخميس، 24 فبراير 2022 09:58 ص
قفزة في الأسعار الفورية للغاز حسب مؤشر TTF بنحو 28% الغاز الطبيعى
كتبت -مروة الغول

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شهدت أسواق الغاز قفزة في الأسعار الفورية حسب مؤشر TTF  حيث افتتح التداول الآن بقفزة فى الأسعار بنحو  28% .
 
وقفز خام برنت إلى 103.32 دولار للبرميل فى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.
 
وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.
 
وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.
 
وميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.
 
وأعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال فى ماريبول وأوديسا .
 
وقالت وسائل إعلام دولية، أن دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

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