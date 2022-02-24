غدا.. آخر موعد للتقدم بوظائف التعليم العالى للتمثيل الثقافى لعام 2022

يستمر قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى فى قبول أوراق المتقدمين لوظيفة "ملحق ثقافى مدير مكتب" طبقًا لما تضمنه القرار الوزارى رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن تحديد شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج (التمثيل الثقافى فى الخارج)، ومن المقرر أن يغلق باب التقدم والتسجيل يوم 25 فبراير.

ويشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافى مدير مكتب المكاتب الثقافية المصرية بالخارج فى الدول التالية: موسكو/ روسيا الاتحادية - بكين / الصين - الرياض / المملكة العربية السعودية - لندن / المملكة المتحدة - باريس / فرنسا - فيينا / النمسا - مونتريال / كندا - برلين / ألمانيا - مدريد / إسبانيا.

بينما يشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافى المكاتب الثقافية المصرية بالخارج فى الدول التالية: الكويت / الكويت - مونتريال / كندا – واشنطن / الولايات المتحدة الأمريكية.