سفارة أوكرانيا بالقاهرة تقدم طرقا للعودة الآمنة للسائحين الأوكرانيين

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أعلنت سفارة أوكرانيا بالقاهرة بالتعاون مع منظمى الرحلات، عن تقديم المساعدة للسائحين الأوكرانيين، الذين يقضون إجازاتهم فى مصر، وأجبروا على البقاء؛ نتيجة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والإغلاق المؤقت للمجال الجوى الأوكرانى للطيران المدني.

وأشارت السفارة - فى بيان نشر عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم الخميس - إلى أنه يمكن لمواطنيها أن يدخلوا البلاد عبر بولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر.

وذكرت - فى بيانها - أن الجمعية المصرية للفنادق ووزارة السياحة والاثار أصدرتا خطابات للفنادق من أجل الاستخدام المحتمل للسائحين الأوكرانيين الذين أجبروا على البقاء فى مصر.