اليوم السابع
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سعر النفط العالمى يتخطى حاجز الـ102 دولار للبرميل على وقع أزمة أوكرانيا

الخميس، 24 فبراير 2022 07:59 ص
سعر النفط العالمى يتخطى حاجز الـ102 دولار للبرميل على وقع أزمة أوكرانيا النفط - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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تخطى سعر النفط العالمى حاجز الـ102 دولار للبرميل على وقع الأزمة الأوكرانية.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.


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