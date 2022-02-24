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سخان المياه الشمسى هيوفر لك فى فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الخميس، 24 فبراير 2022 02:00 ص
سخان المياه الشمسى هيوفر لك فى فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يعتبر سخان المياه الشمسى أحد أسلحة العديد من المنشآت التى تتكبد فواتير استهلاك كهرباء مرتفعة مثل النوادى والقرى السياحية، خاصة خلال أشهر الشتاء بسبب تسخين حمامات السباحة، وفيما يلى مميزات سخان المياه الشمسى:
 
1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.
 
2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.
 
3ـ لا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار.
 
4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء.
 
5ـ توفير الماء الساخن ليلا ونهارا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى.
 
6ـ يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.
 
7ـ يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات "حمامات ومطابخ" لأكثر من شقة.
 
8ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

السخان الشمسي

الطاقة الشمسية

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