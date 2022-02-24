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رئيس غرفة المنشآت الفندقية: تعليمات بحسن استقبال وتقديم المساعدات للروس والأوكران

الخميس، 24 فبراير 2022 05:33 م
رئيس غرفة المنشآت الفندقية: تعليمات بحسن استقبال وتقديم المساعدات للروس والأوكران علاء عاقل
كتب محمد أسعد

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قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إنه تم إخطار المنشآت الفندقية، بحسن استقبال والترحيب وعدم التعرض لأي من السياح الروس والأوكرانيين المتواجدين حاليًا بمختلف المناطق السياحية في مصر.

 

أضاف، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن السياح الروس والأوكرانيين معروفين بحبهم وعشقهم لمصر على مدار سنوات، ومصر دائمًا ترحب بهم ويمثلون النسبة الأكبر من الأسواق المصدرة للسياحة في مصر، وكنتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فقد تم التواصل مع المنشآت الفندقية المختلفة والتأكيد عليهم بحسن استقبال السياح الروس والأوكرانيين وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم لحين صدور التعليمات من قبل الجهات الحكومية.

 

وأشار رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن النسبة الأكبر من السياح الروس والأوكرانيين متواجدين حاليًا في مدينة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وتم إخطارهم والتأكيد بأن مصر ترحب بهم ولهم منا كل الحفاوة والتكريم لحين استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى تجاوب أصحاب الفنادق خاصة وأن هناك علاقة وثيقة بين السياح الروس والأوكرانيين وبين العاملين بقطاع السياحة بشكل عام.

 


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