دراسةأمريكية: النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية

فاطمة ياسر

السكتة الدماغية من الأمراض التي يصاب بها البعض ويكون لها العديد من العلامات، وحول ذلك نشر موقع "ديلي إكسبريس"، تحذير لدراسة حديثة أكدت أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية من الرجال.

أشار التقرير، أن السكتة الدماغية تعد من الأمراض التي يصاب بها البعض عند التعرض لجلطات في المخ، أي عند حدوث خلل في وصول الدم للمخ.

أجريت هذه الدراسة من قبل أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة كولورادو الأمريكية، وهم الدكتورة ميشيل ليبيرت، والدكتور شارون بواسون، وكشف أعضاء هيئة التدريس، أن النساء الأقل من 35 عاما عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 44% مقارنة بالرجال.

وأوضح الدكتور بواسون العلامات المبكرة للسكتة الدماغية، وهي حدوث شللا من جانب واحد من الجسم، حيث إنه عند رفع الذراعين وسقوط أحدهما إلى أسفل لا إراديا، فقد يشير ذلك إلى تحذيرات مبكرة من السكتة الدماغية، وحدوث تغيرات في التوازن، زغللة في الرئوية، الدوخة، وصعوبة في المشي.

والجدير بالذكر، أن جمعية القلب الأمريكية، أكدت أن السكتات الدماغية الصامتة تحدث عندما يحدث انسداد في الأوعية الدموية بالمخ، وحدوث ضمور للخلايا، ولكن دون ظهور أي أعراض تحذيرية للإصابة.