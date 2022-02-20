تناول بدائل الملح يمكن أن يقلل من مخاطر السكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 14 %

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤدي انقطاع إمداد الدماغ بالدم إلى تلفه وسكتة دماغية، هذه الحالة هي حالة طبية طارئة وأي تأخير في العناية الطبية يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لذلك، يدعو الخبراء في جميع أنحاء العالم إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد هذا التعقيد.

وفقا لدراسة أجريت على 21000 من كبار السن الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، يمكن لبدائل الملح أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14 %.

وأظهرت الدراسة أيضًا انخفاضًا بنسبة 13 % في خطر الإصابة بالنوبات القلبية ، وانخفاض بنسبة 12 % في خطر الوفاة المبكرة، نُشرت الدراسة في مجلة New England Journal of Medicine بعنوان "تأثير استبدال الملح على أحداث القلب والأوعية الدموية والموت" .

كما كتبت هارفارد هيلث أيضًا عن نتائج الدراسة وقالت: "الأشخاص الذين استخدموا بديلاً للملح على طعامهم كان لديهم خطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية والهجوم القلبي والموت المبكر، مقارنةً بالأشخاص الذين استخدموا الملح العادي وفقًا لدراسة كبيرة نشرته مجلة نيو إنجلاند الطبية.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

يعد الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة الخطوة الأولى نحو منع السكتة الدماغية، لذلك، يجب على الأفراد محاولة الحفاظ على مستويات ضغط الدم لديهم في المعدل الطبيعي ، ويفضل أن يكون أقل من 120/80.

يجب تجنب استهلاك الدهون المشبعة مثل الآيس كريم والبطاطا المقلية والكعك وما إلى ذلك مع تشجيع تناول الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو، إلخ.

يجب تجنب التدخين بأي ثمن علاوة على ذلك، ينصح الأفراد أيضًا بالحد من استهلاكهم للكحول.

يجب ترك نمط الحياة المستقرة، ويجب تشجيع ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم والبقاء نشيطًا بدنيًا.

يجب معالجة الظروف الصحية الأساسية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وما إلى ذلك بشكل جيد.