تعرف على آخر تطورات أسعار الدواجن بالأسواق

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس استقرارا ملحوظا عند مستويات 32 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 36 جنيها للكيلو فى أسواق المستهلكين، وهنا سنجد فروقًا بين سوق وآخر بعد إضافة تكاليف الانتقالات ومكاسب التجار.



أسعار الدواجن تفصيلًا: الفراخ البيضاء 32 جنيها.

كتكوت أبيض 11 جنيها.

كتكوت ساسو 7 جنيهات.

كتكوت بلدى 3.75 جنيه.

كتكوت هجين 3.75 جنيه.

كتكوت فيومى 4 جنيهات.

بط بيور 9 جنيهات.

وأكدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل هبطت إلى 48 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة 55 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و49 جنيه بيض أحمر.