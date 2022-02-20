اليوم السابع
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الأحد، 20 فبراير 2022 12:31 م
أكرم القصاص
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ6 جنيهات

الأحد، 20 فبراير 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ6 جنيهات خضروات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.
‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيها.
‏‎- البسلة 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- ‏فاصوليا خضراء 25‏ جنيها .
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎- يوسفى سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 14 جنيها.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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