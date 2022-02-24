تعرفى على أعراض ضعف عضلات الحوض وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

ضعف عضلات الحوض من المشاكل الصحية الشائعة التي تعاني منها كثير من النساء، ويقع الحوض بين البطن والساقين، حيث يتكون قاع الحوض من العضلات والأنسجة ويدعم العديد من الوظائف في الجسم مثل التبول، وحركة الأمعاء، والحمل والولادة، كما أنه يحافظ على الأمعاء والمثانة في مكانها، في هذا التقرير نتعرف على أعراض ضعف عضلات الحوض وطرق الوقاية، بحسب موقع "health".

لماذا صحة الحوض مهمة؟



يعمل قاع الحوض باستمرار لأداء العديد من الوظائف المهمة. وضعف قاع الحوض يمكن أن يسبب العديد من المشكلات، يمكن أن تؤدي العضلات الضعيفة إلى تسرب البول، وتسرب الأمعاء وحتى تدلي أعضاء الحوض.

تدلي أعضاء الحوض هو حالة خطيرة يمكن أن تنخفض فيها أعضاء مثل الرحم والمثانة بسبب ضعف العضلات.

كيف تضعف عضلات الحوض؟



أي نشاط يضغط على قاع الحوض يضعف عضلاته بعض الأسباب الشائعة لضعف قاع الحوض هي:

-الحمل

-الولادة

-سعال مزمن

-الإمساك المزمن

- التدريب المستمر بسبب الإمساك

- السمنة

لا تواجه النساء فقط، بل يواجه الرجال أيضًا مشاكل تتعلق بقاع الحوض يمكن أن يصاب الرجال أيضًا بمشاكل في قاع الحوض بسبب الصدمات وجراحة الحوض والالتهابات والأمراض العصبية والعلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا.

أعراض ضعف قاع الحوض



- تسرب البول أثناء السعال أو العطس أو الضحك (أو سلس البول).

-ثقل في المهبل

-السقوط

-عدم الوصول إلى الحمام في الوقت المحدد

- مشاكل في حركة الأمعاء

- ألم

-التهابات المسالك البولية

نصائح للحفاظ على صحة الحوض



توجد تمارين قاع الحوض أو تمارين كيجل ، المصممة خصيصًا لتقوية عضلات الحوض. يمكن لهذه التمارين تخفيف توتر عضلاتك وإرخاء عضلات قاع الحوض لكن تأكدى من مراعاة ما يلي:

* للقيام بهذه التمارين، عليكِ التأكد من عضلات الحوض أي معرفة هذه العضلات.

* قد يكون التعرف على العضلات الصحيحة أمرًا صعبًا، خاصةً إذا كنتِ تعانين من ضعف قاع الحوض يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي إرشادك بالطريقة الصحيحة للقيام بهذه التمارين

* بصرف النظر عن ممارسة التمارين كجزء من الروتين اليومي، من المهم تناول الطعام الصحيح يمكن لبعض التغييرات الغذائية أن تحسن المشاكل الصحية مثل الإمساك.

إليك بعض النصائح الأخرى التي يمكنك اتباعها لتجنب المشكلات المزمنة:



* تناولي كمية وافرة من السوائل والألياف في نظامك الغذائي اليومي.

* لا تجهدي نفسك أثناء حركات الأمعاء.

* تجنب الكافيين.

* الحفاظ على وزن صحي ، حيث إن السمنة يمكن أن تضعف عضلات قاع الحوض.

* تجنب رفع الأشياء الثقيلة ، حيث يمكن أن يؤدي إلى تدلي أعضاء الحوض.

* إرخاء عضلات الحوض عن طريق ممارسة اليوجا والاستحمام بالماء الساخن.