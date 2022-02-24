المدارس تبدأ امتحان الطلبة المتغيبين عن اختبارات الترم الأول بعذر

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس اليوم امتحانات الطلبة الذين تغيبوا عن اختبارات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول، حيث أعلنت بعض مدارس اللغات أنه يؤدى الطلاب اليوم الخميس الطلاب امتحان مادة المستوى الرفيع ورقة أولى وثانية، على أن يستكمل الطلاب امتحان باقى المواد الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت عقد امتحانات خلال الفصل الدراسي الثاني للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة بالنسبة لطلاب النقل وعذر يقبله مدير المديرية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.